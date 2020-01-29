"Oyun sektöründe var olabilmek için 7/24 çalışmak ve sürekli güncel kalmak zorundasınız"

Türkiye’de düzenlenen ve Ortadoğu’nun en büyük oyun fuarı olan Gaming İstanbul Oyun ve E-spor Fuarı(GİST) 30 Ocak’ta ziyaretçilere kapılarını açacak. Barış Soydan’la Ekonomi’de Ne Oluyor programına konuk olan GİST’in Marka ve Pazarlama Müdürü Meriç Eryürek, Türkiye’nin oyun sektöründe Ortadoğu’ya açılan kapı olduğunu söyledi.

Ortadoğu’nun dünyaya açılmak için kullanabileceği en iyi portalın Türkiye olduğunu dile getiren Eryürek, “Batıdan doğuya gitmek isteyenlerle doğudan batıya gitmek isteyenler Türkiye’yi köprü olarak kullanmak zorunda. O yüzden mesela GİST’te çok fazla Ortadoğulu firma vardır. Özellikle ABD’den Avrupa’dan İran’a gitmek istemeyenler buraya gelip görüşmelerini yapıyorlar. Türkiye’nin bu anlamda iyi bir pozisyonu ve misyonu var. Oyun turizminde iş köprüsü olabilirsek çok ciddi bir avantaj sağlayabiliriz” dedi.

2 Şubat’a kadar devam edecek fuarı geçtiğimiz yıl 82 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Eryürek, ziyaretçiler arasında her yaştan insanların bulunduğunu belirterek, “Türkiye’de 30 milyon 800 bin oyuncu var. Yüzde 28 kadın girişi var GİST’in. Tabii çocuğunu getiren anneler de içinde var ama bu oran dünyada ortalama yüzde 13-15’tir. Bu bizim için çok büyük gurur kaynağı” dedi.

Türkiye’de oyun geliştiren 600’ün üzerinde ekip olduğunu ifade eden Eryürek, yerli oyun sektöründe 1.2 milyar dolarlık bir ihracatın yapıldığını vurgulayarak, “Oyun sektörü çok demokratik bir sektördür. Küçük ekipler de bir anda büyük bir başarı elde edebilir. Mesela Türkiye’deki firmalardan biri Kafa Topu isimli bir oyun yaptı. Dünyada inanılmaz ilgi gördü” diye konuştu.

Global oyun sektörünün gelirlerinin 3 yıl önce Hollywood’un gelirlerini geçtiğini söyleyen Eryürek, “Global oyun pazarının büyüklüğü 136 milyar dolar. Bunun yaklaşık 1.4 milyar doları da E-spor pazarı. Global oyun pazarında 14 veya 16 sıraları arasında gelip gidiyoruz. Önceki yıllarda yüzde 20’nin üstünde büyümeler gerçekleşti ancak geçtiğimiz yıl 10’lu rakamlara düştü. Ama yine de çok büyük bir pazar büyüklüğü var”dedi.

Oyun sektörünün pek çok dalın birleşiminden oluştuğunu belirten Eryürek, “Oyun sektöründe çalışmak pek çok meslek dalının üstünde bir donanım gerektiriyor. Hem kodlama bileceksiniz, hem estetik algınız olacak hem de hızlı çalışabileceksiniz. Yani 7 gün 24 saat çalışamıyorsanız denemeyin diyorum. Çünkü çok hızlı bir sektör gerçekten. Sürekli güncel kalmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



