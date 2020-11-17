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Oytun Erbaş, "Türk geni Koronavirüs'e dayanıklı' dedi mi, demedi mi? İşte aylar sonra yeni açıklama

“Türk geni' demedim, 'Türkiye’de dedim”

17 Kasım 2020 17:47

Doç. Dr. Oytun Erbaş tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs salgının ilk çıktığı dönemde yaptığı sözlere açıklık getirdi, kendi savundu.  Yeni tip Koronavirüs vakalarının ilk çıktığı dönemde “Virüsün Asyalıları, 'Beyaz ırkı' ve 'Siyah ırkı' farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum” diyen Oytun Erbaş, CNN Türk'te katıldığı 'Sorgu Sual' programında “Türk geni demedim, Türkiye’de dedim” diyerek kendisini savundu.

“Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye’de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum' dedim”

Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. “Koronavirüs Türkiye’de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye’de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı” diyen Oytun Erbaş’a bu 'sözünün hâlâ arkasında olup olmadığı' sorulduğunda “Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye’de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum' dedim” dedi.

Erbaş ne demişti?

Erbaş, İHA tarafından 4 Mart'ta yayınlanan röportajında "Koronavirüs'ün yayıldığı bölge Çin, virüs bu bölgedeki genetik kökendeki insanları tutuyor. Virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya'da yani 'Sarı ırk'ta daha fazla. Beyaz ve sarı ırklarda 6 da 1 oranında daha az. Asla hızlı yayılım beklemiyorum. Biz Türkler Asya ırkıyız ama karışık da bir gen gurubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti. 

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