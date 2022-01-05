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ÖTV zammının ardından içkili mekânları işletenler isyan etti: “Nasıl ayakta kalacağız bilmiyoruz"

İşletmeciler, bu tabloda kiraları, çalışanların maaşlarını nasıl ödeyeceklerini bilmediklerini vurguladı

05 Ocak 2022 13:18

Nilüfer Gülbaş/Ankara

ÖTV zammının ardından içkili mekân işletenler isyan etti. Pandemi boyunca kapalı kalan mekanların sahipleri ve işletmecileri, son zamlardan sonra nasıl ayakta kalacaklarını bilemediklerini kaydetti.

Aylardır maliyetlerinin sürekli yükseldiğini ancak bunu satış rakamlarına yansıtmamak için büyük çaba harcadıklarını belirten işletmeciler, içkili bir mekanda yiyip içmenin artık “zengin işi” sayılacağı bir noktaya geldiklerini söyledi.

Sadece içki fiyatlarıyla değil, elektrik, doğalgaz zamlarıyla da artık nefes alamaz hale geldiklerini kaydeden işletmeciler, bu tabloda kiraları, çalışanların maaşlarını nasıl ödeyeceklerini bilmediklerini vurguladı.

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