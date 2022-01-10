T24 LogoT24 Logo
Haberler

Otoyola çıkan deniz aslanı ekipler tarafından kurtarıldı

Sağlık taraması yapılacak deniz aslanı, daha sonra okyanusa bırakılacak

10 Ocak 2022 13:23

ABD’nin San Diego kentinde otoyola çıkan deniz aslanı ekipler tarafından kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinin Fairmount Park semtinde ortalama 200 kiloluk bir deniz aslanı sabah 09.40 sıralarında otoyola çıktı. California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, deniz aslanının otoyolda görüldüğüne ilişkin ihbar alındığı ve bölgeye ekiplerin gönderildiği belirtildi.

Olay yerine gelen devriye ekipleri ve SeaWorld kurtarma ekibinin yakaladığı deniz aslanının yaklaşık bir hafta boyunca rehabilitasyon merkezinde tutulacağı ifade edildi.

Sağlık taraması yapılacak deniz aslanı, daha sonra okyanusa bırakılacak.

Deniz aslanının otoyola nasıl geldiği ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

deniz aslanıotoyolabd

Diğer Videolar

Sahil Güvenlik denize düşen yaşlı kadını böyle kurtardı

"Banker Bilo" filmi gerçek oldu; 59 Afgan göçmeni "Avrupa'ya götürüyoruz" deyip Büyükçekmece'de bıraktılar

Harkov'daki yıkım görüntülendi

Polis aracıyla ticari taksi çarpıştı, kaza anı kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

CHP'li Özel, AKP'nin okulda açtığı sergiyi anlattı: "Çocuklarımızın siyasete nasıl alet edildiğinin somut örneği"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24