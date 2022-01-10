ABD’nin San Diego kentinde otoyola çıkan deniz aslanı ekipler tarafından kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentinin Fairmount Park semtinde ortalama 200 kiloluk bir deniz aslanı sabah 09.40 sıralarında otoyola çıktı. California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, deniz aslanının otoyolda görüldüğüne ilişkin ihbar alındığı ve bölgeye ekiplerin gönderildiği belirtildi.

Olay yerine gelen devriye ekipleri ve SeaWorld kurtarma ekibinin yakaladığı deniz aslanının yaklaşık bir hafta boyunca rehabilitasyon merkezinde tutulacağı ifade edildi.

Sağlık taraması yapılacak deniz aslanı, daha sonra okyanusa bırakılacak.

Deniz aslanının otoyola nasıl geldiği ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA