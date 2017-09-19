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Otomobilin aksına sıkışan koala böyle kurtarıldı

19 Eylül 2017 12:44

Avustralya'da park halindeki otomobilin aksına çıkan bir koala, aracın hareket etmesiyle 16 kilometrelik zorunlu bir yolculuk yaptı. Ülkenin güneyindeki Adelaide şehri kırsalında yaşanan olayda, arazi tipi aracı kullanan sürücü, davetsiz misafiri ancak yeniden park ettikten sonra fark etti. Panikle bağıran dişi koalanın yaşadığı korku o anda çekilen bir fotoğraf karesine de yansıdı. Sürücü adamın kurtarma görevlilerine haber vermesi sonrası tekerlek yerinden söküldü ve dişi koala sıkıştığı yerden kurtarıldı. Reuters haber ajansına konuşan bir Jane Brister isimli hayvanları koruma gönüllüsü, "Kürkündeki yanık kokusunu alabiliyordum" dedi. Geçen hafta sonu yaşanan olay sonrası tedavi altına alınan dişi koala, birkaç gün süren bakımın ardından yeniden doğaya bırakıldı.

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Otomobilin aksına sıkışan koala böyle kurtarıldı

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