Otomobil ata çarptı, kazada ölen atın sahibi olduğunu söyleyen vatandaş cezayı duyunca kayıplara karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağı çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan yardım ekibi aniden yola çıkan ata çarptı. Kaza sonucunda at ölürken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası "atın sahibiyim" diye ortaya çıkan bir kişi ortalığı birbirine kattı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gönüllü olarak sahada olan Nida M. idaresindeki otomobil aniden ana yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at ölürken araçta ise maddi hasar meydana geldi. Atın öldüğünü duyan bir kişi olay yerine geldi. Atın sahibi olduğunu illeri süren vatandaş bir anda ortalığı birbirine kattı. Ata çarpan sürücü ile yanında bulunan kadınlara saldırmaya kalkan vatandaş, ceza yiyeceğini duyunca bir anda olay yerinden uzaklaşıp gitti.



