'Bagaj parası' kavgasında silah kullanıldı; 3 kişi yaralandı

Adana'da bir otobüs firmasının fazla bagaj getiren müşterisinden para istemesi üzerine silahlı çatışma çıktı; 3 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki otogarda 20 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaya giden Burhan İ., Van'a gitmek için bilet aldı.

Bagajı fazla olunca firma yetkilileri, fazla bagaja para aldıklarını söyledi. Bunun üzerine firma yetkilileri ile Burhan İ. kavga etti. Bir süre sonra kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bitti. Burhan İ. ise otogardan ayrıldı. Ancak bir süre sonra Burhan İ., akrabalarıyla tekrar otogara geldi.

Burada firma çalışanlarıyla tekrar konuşan şahıslar arasında kavga çıktı. Birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açan şüphelilerin kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavga sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.