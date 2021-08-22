Otobüste maske tartışmasında ortalık karıştı

Kadıköy'den Pendik'e giden 16 numaralı İETT otobüsünde, maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Bazı yolcular Koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti. Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı.

Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.