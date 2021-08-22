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Otobüste maske tartışmasında ortalık karıştı

22 Ağustos 2021 12:48

Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu, maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı.

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