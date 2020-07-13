Otobüste 'maske' gerginliği; çenesinin altına taktı, kendisini uyaran yolcularla tartıştı

Antalya'da, şehir içi yolcu otobüsünde duyarsız bir yolcunun maskesini çenesinin altına takması nedeniyle tartışma yaşandı. Maskesini çenesinin altına takan ve 'Ulan ne gerzek insanlar var ya' diyen yolcuya, diğer yolcular ve otobüs sürücüsü tepki gösterdi.

Antalya'da Varsak- Fakülte güzergâhında çalışan VF01 hattında bir yolcu, maskesini çenesinin altına takması nedeniyle kendisini uyaran sürücü ve yolcularla tartıştı. Yolcuların, maskeyi düzgün takması konusunda uyarmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Yolcuların ve sürücünün uyarılarını dikkate almayan yolcunun, "Ulan ne gerzek insanlar var ya. Polis kim, ben kimim?" demesi üzerine sürücü "Sakin olun, sessiz olun. Sayın abi o zaman otobüsten in aşağıya. Tartışma çıkarma" diyerek, aracın kapısını açtı. Duruma sinirlenen maske takmayan yolcu, sürücünün üzerine doğru yürüdü. Sürücünün maskesini düzgün takması gerektiğini tekrar söylemesi üzerine, tartışma devam etti.

Maske takmayan yolcunun otobüsten inmesi gerektiğini söyleyen sürücü, polis ekiplerine de şikayet etti.

Yolcu, polis ekipleri gelmeden maskesini elinde sallayarak otobüsten indi. Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.