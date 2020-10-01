Otobüslerde şeffaf kabin uygulaması genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında hem vatandaşların hem de sürücülerin sağlığını korumak amacıyla başlattığı şeffaf kabin uygulaması taksi, dolmuş ve C plaka servis araçlarından sonra EGO otobüslerinde de hayata geçiriliyor. Kent genelinde hizmet veren bin 450 EGO otobüsüne şeffaf kabin montaj işlemlerine başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını ile mücadele seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.



EGO otobüslerinde pandemi önlemleri artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik önlemleri daha da artırırken, EGO’ya ait toplam bin 450 otobüste sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf panel sayesinde de yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

Montaj işlemi tamamlanana kadar günde 50 otobüse uygulanacak olan şeffaf kabin uygulaması ile hem vatandaşların hem de sürücülerin sağlığını korumayı amaçladıklarını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamamız oldu. İlk önce dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararla sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları (sticker) otobüslere yapıştırdık. Son olarak da şeffaf kabin yapımına başlandı. Bin 450 aracımıza şeffaf kabin uygulamasını yapmayı planlıyoruz. Hızlı bir sürede bu süreci tamamlayacağız.”