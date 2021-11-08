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Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

"Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar"

08 Kasım 2021 09:04

İstanbul Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü.

Saldırı anları otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anını anlatan otobüs şoförü Özer Güleryüz, "Karakola giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. Bu ruhsat benim hayatımı kurtardı.  Ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzüme de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı" dedi. 

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