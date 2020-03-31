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Otobüs şoföründen Koronavirüs'e karşı naylon brandalı önlem

31 Mart 2020 13:05

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşı İstanbul genelinde yeni tip korona tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetlemelerde, bir şoförün oturduğu yeri naylon branda ile kapatması dikkati çekti. 

İstanbul Emniyetine bağlı ekipler, bugün kentin birçok farklı noktasında toplu taşıma araçları üzerinde denetleme gerçekleştirdi. Toplu taşıma aracı şoförlerinin genel olarak tedbirlere uyduğu görülürken, eldiven takmayan birkaç şoför de ikaz edilerek, kendilerine en kısa zamanda eldiven temin etmeleri söylendi.

Yolcuların ise otobüslerde uygulanan sosyal mesafe kuralına uyarak koltuklara tek başlarına oturduğu, yanlarındaki koltukların boş bırakıldığı görüldü. 

Bir otobüs şoförünün kendi imkanları ile aldığı yeni tip Koronavirüs önlemi dikkat çekti.

Şoför, naylon branda için “Kendi imkanlarımla yaptım” dedi. 

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