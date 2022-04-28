Otobüs şoföründen CHP'li Çakırözer'e: Çanakkale’den Şanlıurfa’ya yakıt ücreti 21 bin lira

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer; bayram öncesi Eskişehir otogarını ziyaret etti. Akaryakıta gelen zamlardan sonra şehirlerarası otobüs firmalarının bilet ücretlerine yaptığı zammın, yurttaşların cebine etkisine ilişkin, Süllü ve Çakırözer’e dert yanan bir otobüs şoförü, “Çanakkale’den Şanlıurfa’ya sadece yakıt ücreti 21 bin lira. Gidiş-geliş 7 bin lira zararımız var. Eskişehir-Şanlıurfa biletleri 350 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, bayram öncesi Eskişehir otogarını ziyaret etti. Çakırözer ve Süllü, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle şehirlerarası sefer yapan otobüs firmalarındaki bilet ücreti artışına ilişkin yurttaş ve esnaf ile konuştu.

Şehirlerarası sefer yapan otobüs şoförü, Çakırözer'e dert yanarak “Çanakkale’den Şanlıurfa’ya sadece yakıt ücreti 21 bin lira. Gidiş-geliş 7 bin lira zararımız var. Eskişehir-Şanlıurfa biletleri 350 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Araba sahibi zarar ediyor. Biz de üzülüyoruz. Otobüste 20, 25 kişi var. Geçen yıl 2 bin liraya aldığımız mazot, şimdi 9 bin lira” diye konuştu.