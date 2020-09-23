Otobüs durağını evi gibi süsledi: Kapalı olsa daha iyi olur

İnsanlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını anlatan Şükrü Terzi, “Bu durak yapıldığından beri, 10 senedir ilgileniyorum. Benim evimin de yanında. Ben alakadar oluyorum. Burayı temizliyorum, her sabah yıkıyorum. Saatlerin pillerini değiştiriyorum. Atatürk resimlerini ben takıyorum. Burada oyalanıyorum, emekliyim. Durağa gelen yolculara da yardımcı oluyorum. Burada bir şey unuttuklarında veriyorum. Bütün otobüs saatlerini biliyorum. Burada bana otobüs saatini soruyorlar, ben de söylüyorum. Atatürk’ü ve Bolulu hayırsever İzzet Baysal’ı çok seviyorum” dedi.

Kaynak: DHA