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Otizmli öğrenciye dayak kamerada!

17 Mart 2017 16:03

Konya'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde görev yapan okul öncesi öğretmeni 29 yaşındaki F.K. hakkında, otizmli 6 yaşındaki Ö.S.'ye eğitim sırasında 30 santimetre uzunluğundaki sopayla vurup, ayağına tekme attığı iddiasıyla dava açıldı. F.K.'ye 'basit yaralama' suçundan 200 gün hapis cezası verildi, bu ceza 4 bin lira adli para cezasına çevrildi. F.K.'nin Ö.S.'ye uyguladığı şiddet ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, geçen yıl Kasım ayında özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Öğretmen F.K., bir sınıfta otizmli Ö.S.'ye eğitim verdiği sırada iddiaya göre, ucunda mor bir boncuk bulunan 30 santimetre uzunluğundaki sopayla el ve ayaklarına sürekli vurup, ayağına tekme attı. Oğullarına yapılan şiddeti güvenlik kamera kayıtları sayesinde öğrenen aile, Cumhuriyet Savcılığı'na öğretmen F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından F.K. hakkında Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten basit yaralama' suçundan dava açıldı.

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