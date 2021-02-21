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Otelin penceresinden atlayan kişi, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü

21 Şubat 2021 10:27

İstanbul Çağlayan’da üşümemesi için gece otele yerleştirilen kişi, sabah kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya atlayan adam yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören’in (29) üstüne düştü.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.

“Kendini attı, adamın üstüne düştü”

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü” dedi.

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.

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