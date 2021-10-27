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Osmaniyeli kafe işletmecileri: Kimlik kontrolü deyip ismini alıyor bayanın Instagram'dan ekliyor; polis veya bekçi bilmiyorum

Kafe işletmecileri polislerin kalabalık şekilde mekanlara girerek müşterilere GBT kontrolü yaptığını belirtti ve tepki gösterdi

27 Ekim 2021 15:15

Osmaniye’de kafe işletmecileri polislerin kalabalık şekilde mekanlara girerek müşterilere GBT kontrolü yaptığını belirtti ve bu duruma tepki gösterdi. Bir kafe işletmecisi, "Adam geliyor kimlik kontrolü diyor. İsmini alıyor bayanın Instagram'dan ekliyor. Bana bunu müşterim söyledi" dedi. Bir diğer işletmeci de "Evet ben de denk geldim buna" diyerek destek verdi.

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda işletmeciler "Bunu polis memuru mu yapıyor?" sorusuna "Polis veya bekçi bilmiyoruz. Bana böyle bir bilgi geldi. Ben de bunu söylemek istedim. Böyle bir saçmalık var mı?" yanıtını verdi. 

"Denetimden şikâyetçi değiliz" diyen kafe işletmecileri, "Bir ara baktım müşteriden çok kafenin içinde resmi üniformalı polis memuru vardı. Bu durumdan müşterim rahatsızlık duyuyor. Sadece dün değil yaklaşık 20 gündür yapılan bu denetimlerin her birinde. Adam bir yemek yiyecek. Polis geliyor üstünü arıyor. 'Kimlik ver' diyor. İnsanlar burada bir şey var sanıyor" dediler. 
 
osmaniyekafeişletmegbt

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