Osmaniyeli kafe işletmecileri: Kimlik kontrolü deyip ismini alıyor bayanın Instagram'dan ekliyor; polis veya bekçi bilmiyorum

Osmaniye’de kafe işletmecileri polislerin kalabalık şekilde mekanlara girerek müşterilere GBT kontrolü yaptığını belirtti ve bu duruma tepki gösterdi. Bir kafe işletmecisi, "Adam geliyor kimlik kontrolü diyor. İsmini alıyor bayanın Instagram'dan ekliyor. Bana bunu müşterim söyledi" dedi. Bir diğer işletmeci de "Evet ben de denk geldim buna" diyerek destek verdi.

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda işletmeciler "Bunu polis memuru mu yapıyor?" sorusuna "Polis veya bekçi bilmiyoruz. Bana böyle bir bilgi geldi. Ben de bunu söylemek istedim. Böyle bir saçmalık var mı?" yanıtını verdi.