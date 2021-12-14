Osmaniye'de yaşayan İbrahim Düldül: Bu devirde böyle şey olur mu, köle hesabı yaşıyoruz, açlıktan ölüyoruz

Osmaniye’de yaşayan felçli İbrahim Düldül ve eşi Meliha, zor hayatlarını anlatarak yetkililere seslendi. İbrahim Düldül, yaşadıklarını "3 yıldır hastayım. Paramız yok, bir şeyimiz yok, köle hesabı yaşıyoruz, bu düzelmeyecek mi? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Biz açlıktan ölüyoruz. Ekmek yok, elektrik yok" diye anlatırken eşi Meliha Düldül de "Kış geldi odunum, kömürüm yok. Kış ortası ne yapacağım bilmiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü’nde yaşayan 48 yaşındaki Meliha Düldül, 66 yaşındaki eşi İbrahim Düldül’ün felçli olmasından dolayı çalışamadığını, oğlunun ise iş bulamadığını söyledi.

"Biz açlıktan ölüyoruz"

Yaşadıkları evde elektrik olmadığını ve üç yıldır hasta olduğunu belirterek şunları söyledi:

“3 yıldır hastayım bu devirde böyle şey olur mu? Paramız yok bir şeyimiz yok köle hesabı yaşıyoruz, bu düzelmeyecek mi? Ne yiyecek ne içecek? Biz açlıktan ölüyoruz. 2010'da geldim, hala elektriğim yok. Ekmek yok, cereyan yok, fakiriz; bir malımız bile yok"

"Kış geldi odunum, kömürüm yok"

Eşi Meliha Düldül ise şunları anlattı:

“10-15 tane ineğim vardı onların sütü ile geçiniyordum, bir hastalık geldi işte hastalıktan dolayı öldü. Maddi durumum iyi değil. Param yok pulum yok, açlıktan mı öleceğiz biz? Büyüklerimden bunu istiyorum. Kış geldi odunum yok, kömürüm yok. Kış ortası ne yapacağım bilmiyorum. Eşyalarım yok. Evim sıvasız. Elektriğim yok. Mağarada yaşıyorum."