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Osmangazi Üniversitesi saldırganının hedefindeki dekan'dan videolu mesaj

05 Nisan 2018 20:07

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayer, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında dekan yardımcısı Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Bayar'ın hedefindeki asıl kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. Yücel'i odasında bulamadığı belirtildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel, olay sonrası Twitter'dan paylaştığı videoda, "Arkadaşlar ben iyiyim, saldırgan Volan Bayer isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikâyet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı" dedi.

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