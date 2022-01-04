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Osmangazi Köprüsü'nde yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldığı" iddia edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretlerine zam yaptı

04 Ocak 2022 10:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerine zam yapmasının ardından yılbaşı gecesi kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. Osmangazi Köprüsü'nde kaydedilen görüntülerde yeni yıla 5 dakika kala geçiş ücretlerini zamlı almak için gişelerin kapatıldığı öne sürüldü.

Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerinde 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak yeni düzenleme yapıldı. Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam sonrası, yılbaşı gecesi kaydedilen bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Çok paylaşılan görüntülerde, görevlilerin zammın geçerli olacağı saate kadar köprü geçişlerini kapattıkları ve vatandaşların geçişine izin vermedikleri iddia edildi. Videoda köprüden geçmek isteyen ancak kapalı olduğu için uzun kuyruklara takılan vatandaşların uygulamaya isyan ettikleri anlar yer aldı.

Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Bakanlığın düzenlemeye ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 - 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 - 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

 

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