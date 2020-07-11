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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği | Ümit Kıvanç: Osman yeryüzü adaleti için çalışan birisidir

11 Temmuz 2020 15:44

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesinde yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı artırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Ümit Kıvanç, Osman Kavala ile çalışan herkesin istisnasız ondan iyi bahsettiğini anlatıyor ve ekliyor: "Osman yeryüzü adaleti için çalışan birisidir, yeryüzünde adalet için çalışan birisidir." 

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