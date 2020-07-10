T24 LogoT24 Logo
Haberler

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Titizliği, dikkati ve nezaketiyle hep yolumuzu aydınlattı"

10 Temmuz 2020 13:35

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesinde yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Özlem Ece, 2000'lerin başından beri tanıdığı Osman Kavala'yı şöyle anlatıyor: "Hazırlık sürecindeki sabrı, titizliği, dikkati ve nezaketiyle bu yolculuk boyunca hep yolumuzu aydınlattı." 

ETİKETLER

osman kavalakavala

Diğer Videolar

Halk tepkili; sulama ve içme suyunda altın aranacak

Mehmet Tezkan, 30 Ağustos kutlamalarının iptalini değerlendirdi: Pandemi varmış, Ayasofya'nın açılışında niye yok?

Hindistan’da 5 katlı bina çöktü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2020

Giresun'daki sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

Kadına şiddette yeni aşama; canlı yayınladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Habertürk'te 'medya dedikodusu'; Deniz Zeyrek'ten Fatih Portakal, Veyis Ateş'ten Ersoy...

Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump’ın kara kutusu Bolton T24’e konuştu: Fethullah Gülen nasıl iade...

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı; eşi, "Bu adama ben de engel...

FOX TV: Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli...

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu...

Erdoğan'dan Biden'ın sözlerine ilk tepki: Dostluğumuz, oturup konuşmuşluğumuz var; böyle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Habertürk'te 'medya dedikodusu'; Deniz Zeyrek'ten Fatih Portakal, Veyis Ateş'ten Ersoy...

Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24