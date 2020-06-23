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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "IŞİD'den kaçan Ezidilerin kaldığı kampta çekilmiş bir fotoğrafta Osman Kavala..."

23 Haziran 2020 16:03

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Nurcan Kaya, Osman Kavala'nın dezavantajlı durumda olan herkesin yardımına koşan bir iş insanı olduğundan bahsediyor ve bir fotoğrafın belgelediği anıyı anlatıyor: "IŞİD'in katliamından kaçan Ezidilerin kaldığı Diyarbakır Fidanlık Kampı'nda yürütülen çalışmalara destek olmuştuk." 

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