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Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Fikirlerinden dolayı hapiste olan insanların özgürlüklerine kavuşmasını talep ediyoruz"

22 Haziran 2020 14:01

Berlin Maxim Gorki Tiyatro Sanatları Yönetmeni Shermin Langhoff ve film yapımcısı Fatih Akın, 3 Haziran itibariyle, İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan işinsanı Osman Kavala için yeni bir kampanya başlattı. Sanatçı Zülfü LivaneliBanu CennetoğluAtom Egoyan, yazar Sibylle Berg, Oya Baydar, Asena Günal gibi birçok ismin yer aldığı proje kapsamında bir video serisi hazırlandı.

Artistsunitedforosmankavala internet sitesin yayınlanan ve Osman Kavala'nın durumu hakkında uluslararası farkındalığı arttırma amacı taşıyan kampanyada katılımcılar,  'Osman Kavala Ne Yaptı?' başlığıyla Kavala'nın toplumsal fayda projelerini ve kendilerinin hayatına nasıl dokunduğunu anlatıyor.

Serinin bu videosunda Ali Perret, Osman Kavala'nın AİHM'in kararına rağmen 2.5 yıldır özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtiyor ve ekliyor: "Kendisi gibi yüzlerce fikirlerinden dolayı hapiste olan insanın özgürlüklerine kavuşmasını talep ediyoruz."

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