Oscar törenini yayınlayan İran televizyonu, Charlize Theron'u 'kapattı'

Hollywood yıldızı Charlize Theron'un Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktığı sırada giydiği elbisenin göğüs dekoltesi, İranlı bir televizyon tarafından acemice siyaha boyandı. 89. Oscar Ödülleri gecesinde, Charlize Theron ve Shirley MacLaine 'En İyi Yabancı Dilde Film' ödülünü takdim etmek için sahneye çıktığı sırada töreni yayınlayan İranlı ILNA televizyonu Theron'un göğüs ve omuz dekoltesini 'acemice' sansürledi. Ödülün kazananı İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin 'The Salesman' (Satıcı) filmi olmuştu. ILNA televizyonu Theron'un elbisesisi daha kapalı görünsün diye göğüs ve omuz bölümündeki dekolteyi siyaha boyayarak sansürledi.