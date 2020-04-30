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Ortaoyuncular Tiyatrosu ve Ferhan Şensoy'dan mesaj var: 'Perdemizi kapattık ama...'

30 Nisan 2020 14:10

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle birçok şeye kısıtlama getirildiği gibi kültürel aktiviteler de 16 Mart tarihi itibariyle geçici süreliğine durduruldu. Tiyatroların faaliyette olmadığı bugünlerde ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Ferhan Şensoy'un kurduğu tiyatro grubu 'Ortaoyuncular' artık podcast içerikleriyle müzik platformu Spotify'da. 

Ortaoyuncular Yayınları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Perdemizi kapattık ama sesimizi kısmadık, Spotify'dayız" denildi. 

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