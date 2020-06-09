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Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’nda dükkanlar yıkılıyor

09 Haziran 2020 18:47

Ortaköy'de, kumpurcilerin bulunduğu sokakta çökme meydana gelmesinin ardından boşaltılan dükkânların yıkımına başlandı. Belediye ekipleri bir yandan dükkânları yıkarken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yol büyük bir gürültüyle çökmüş ve yoldan geçen bir kadın ise çukura düşmüştü.

Çukura düşen kadın kurtarılmıştı

Olayın ardından büyük panik yaşanmış çukurdaki kadın ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı bekçiler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılmıştı.

Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Beşiktaş Arama Kurtarmaya bağlı ekipler ise çökmenin olduğu yerde önlem almıştı.

Yıkımlar başladı

Sokağın çökmesinin ardından boşaltılan dükkânların yıkımına başlandı. Belediye ekipleri bir yandan dükkanları yıkarken diğer yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Sokakta bulunan 16 dükkanın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. 

Kaynak: DHA

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