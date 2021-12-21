Orta sınıf nasıl değişti? I "Son dönemin en çok kaybedeni oldular"

Türkiye’de orta sınıf, yıllar içinde diğer ülkelerde olduğu gibi değişime uğradı. Değişen sosyoekonomik koşullar nedeniyle orta sınıfa mensup ailelerin çocukları, ebeveynlerinin hayat standartlarını yakalamakta zorlanıyor.

Özel bir bankada uzman olarak çalışan ve isteği üzerine ismini değiştirdiğimiz Deniz, ev ya da araba sahibi olmak gibi bir beklentisinin olmadığını söylüyor.

Kadir Has Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Tekgüç, “Orta sınıftaki büyümenin çoğu artık özel sektörden geldiği için orijinal orta sınıf tanımındaki hayat boyu güvenceli iş, çoğu insan için geçerli değil” diyor.

Emekli öğretmen Mahmut Aytaç da avukat olan iki çocuğunun ekonomik durumuna dikkat çekiyor ve “Çocuklarım benim aldığım evi, arabayı alamıyor, zamanında yaptığım tatili yapamıyor” diyor.

Türkiye'de orta sınıf nasıl değişti? DW Türkçe mercek altına aldı.