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Orman yangını sonrası oluşan balçık seli görenleri şaşırttı

28 Temmuz 2020 08:53

ABD'nin Arizona eyaletindeki Cañada del Oro Wash adlı kuru nehir arazisi genellikle çizgi filmlerde tasvir edilen siyah renkli bir balçık selinin istilasına uğradı.

Pima İlçesi'ndeki yetkililerin 15 Temmuz'da videoya alarak Twitter'da paylaştığı görüntülerde, içerdiği kül ve islerle rengi koyulaşmış bir çamur tabakasının kurumuş nehir arazisi boyunca hızla aktığı görülüyor.
Yetkililer çöküntü çamuru denen bu doğa olayına Arizona'nın kuzeyindeki Santa Catalina Dağları'ndaki aktif orman yangınının neden olduğunu açıkladı.

5 Haziran akşamı bir fırtınadan yıldırım düşmesinin neden olduğu Bighorn Yangını 119 bin dönümden fazla ormanlık alanı küle çevirmişti. Kontrol altına alınsa da Santa Catalina dağları eteklerinde hala yangınlar görülüyor.

Pima İlçesi yetkilileri Twitter'daki açıklamalarında "Bighorn Yangını gibi orman yangınları, toprağı kömürleştirip verimsizleştiriyor ve onu suyu ememez hale getiriyor. Çok az bir yağmur bile yıkıcı sellere ve çamur sellerine uyarı olmaksızın neden olabilir" dedi.

 

Kaynak: Independent 

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