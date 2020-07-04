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Orman yangını sırasında oluşan 'ateş hortumu' itfaiyeciler tarafından böyle görüntülendi

04 Temmuz 2020 11:55

 

Geçen perşembe günü İzmir'in Gaziemir ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın sırasında halk arasında “ateş şeytanı” olarak da adlandırılan “ateş hortumu” görüntülere yansıdı.
 
Orman yangınında, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 60 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200'ü aşkın personel şiddetli esen rüzgara rağmen yangını durdurarak binlerce hektarlık orman alanının yanmasının önüne geçti.
 

Ateş hortumu nedir?

 
Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden olabiliyor. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor. Ateş hortumu, sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına sebep oluyor. Bunun sonucu olarak da kıvılcımlar yüzlerce metre mesafelere kadar giderek yanmayan alanları da yakabiliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede en korkulan durumlardan birinin de yangın bölgesinde şiddetli esen rüzgarlar olduğu biliniyor.
 
Kaynak: İHA

 

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