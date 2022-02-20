‘Orman görevlisiyim’ dedi, yaklaşık 50 ağacı keserek götürdü

Kamyon terk edilmiş halde bulunurken, sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı'nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu.