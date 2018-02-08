Orgeneral İlker Başbuğ: Afrin harekâtı siyasete alet edilmemeli

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, Afrin harekâtının siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Suriye'nin Afrin harekâtının siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirterek, "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil" dedi. Başbuğ, harekâta ilişkin "Tabi Afrin denildiğinde Afrin'de bir yerleşim yeri var. Nüfusunun 180 bin civarında insanın yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Elbette bu harekat en ince detaylarına kadar planlanmıştır. Planlandığı şekilde icra edilecektir" ifadelerini kullandı.