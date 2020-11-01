Ordu Ünye’de maden arama çalışmasına karşı çıkan köylülerin doğa nöbeti beşinci gününde sürüyor

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çiğdem ve Yeşilkent köylerinde vurulan maden arama sondajına karşı köylülerin doğa nöbeti beşinci gününde devam ediyor. Şirketin sondaj çalışmaları yaptığı alana giden köylüler, jandarma barikatının önünde oturma eylemi yapıyorlar.

Ünye'nin Üçpınar, Yeşilkent ve Çiğdem köylüleri, daha önce gelen maden arama şirketine karşı direnerek öxlwdydı göndermişlerdi. Bir kez daha köye jandarma eşliğinde gelen maden şirketine tepki gösteren köylüler, jandarma ile karşı karşıye gelmiş ve biber gazlı müdahale sonucu gözaltına alınmışlardı.

Köylüler, şirketin sondaj çalışmalarını sürdürdüğü alanda jandarma ekipleri tarafından kurulan barikatın önüne gelerek oturma eylemi başlattılar. Doğa için başlattıkları nöbet ise bugün 5'inci gününde.

Bölgenin fındık üretimi konusunda zengin olduğuna dikkat çeken köylüler, maden ocağı açılması durumunda verimin düşeceğini, mahsullerinin zarar göreceğini belirttiler. Köylerine 25 kilometre uzaklıktaki Fatsa'da siyanürle altın arama çalışmalarını takip ettiklerini ve bölgedeki köylerde etkilerini gördüklerini ifade eden köylüler, kendi köylerinde de aynı durumun yaşanmaması için maden arama sondajı çalışmalarının durdurulmasını istediler.

Köylülerin doğa nöbetine katılarak destek veren CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral, yapılan çalışmalara karşı hukuki sürecin yarından itibaren başlayacağını duyurdu.

Köylülere itirazlarını yapmaları için çağrıda bulunan Ünye Alevi Kültür Derneği Başkan Yüksel Beşli, "Herkesin siyasi tercihi kendinedir.Yağmur hepimize ortak yağıyor, güneş ortak doğuyor, havayı ortak soluyoruz" dedi.

(Anka)