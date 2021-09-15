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Ordu'da yolunu şaşıran şahin eve daldı

"Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık"

15 Eylül 2021 14:08

Ordu'da akşam saatlerinde yolunu şaşıran şahin, Şahincili Mahallesi'nde bir eve girdi.
 
Ordu'nun Şahincili Mahallesi'nde oturan Salih Tepe ve ailesi evlerinin penceresinden hızla içeriye giren şahinin şaşkınlığını yaşadı.
 
Evin içerisinde bir süre uçmaya çalışan şahin, yakalanarak dışarıya salındı. Şehrin göbeğinde evine giren şahinin şaşkınlığının yaşadığını dile getiren Salih Tepe, "Akşam saatlerinde evimin balkonunda oturuyordum. Birden ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Sonrasında eve yetişkin şahinin girdiğini gördük. Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık" dedi.
 
Kaynak: İHA
orduşahinev

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