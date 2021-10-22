Ordu'da taş ocağına mahkeme de 'dur' dedi

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Altınordu Belediyesi tarafından açılmak istenen taş ocağına ilişkin dava sonuçlandı. Ordu 1. İdare Mahkemesi, Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve Eymür mahallesi halkının açtığı davada, taş ocağı için verilen “ÇED gerekli değil” kararını iptal etti. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "200 hanenin suyunun karşılandığı, aynı zamanda mahallenin içerisinde olan bir yerdi. Şu anda bu kararla birlikte hem dernek hem de mahalle sakinleri olarak bu kararı çok olumlu bulup sevindik. Çünkü yaşam alanları, taş ocağı iç içe girmiş vaziyetteydi. Tarım arazilerini, su kaynaklarını korumuş oldular" dedi.

Altınordu Belediyesi, Ulubey ilçesine bağlı Eymür mahallesinde taş ocağı açmak istedi. Eymür halkı ve ORÇEV yönetimi, taş ocağı projesi için verilen “ÇED gerekli değil” kararını, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle yargıya taşıdı.

Ordu 1. İdare Mahkemesi, yurttaşların itirazı üzerine bölgeye bilirkişi heyeti gönderdi. Heyetin raporu doğrultusunda daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, yapılan duruşmada “ÇED gerekli değil” kararını iptal etti.

Mahkemenin verdiği kararın ardından ORÇEV yönetimi, “Öncelikle belirtmek gerekir ki mahkemenin duruşma sonrası kararını erken açıklaması sevindirici. Artık Eymür halkı taş ocağı tehdidinden kurtuldu” açıklaması yaptı.

"Bizim açımızdan olumlu bir şey"

Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Daha önce zaten bilirkişi heyeti raporunda da lehimize çıkan bir karar vardı. Mahkeme ara kararda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yapılan duruşmadan sonra mahkeme bir karar verdi. Bu karar çok erken çıktı, bizim açımızdan çok olumlu bir şey. Şu anda yürütmüş olduğumuz davalarda da 4 yıl, 5 yıl süren davalar var. Fakat sonuç çıkmadı, bazıların da ise duruşma bile yapılmadı" dedi.

"Tarım arazilerini, su kaynaklarını korumuş oldular"

Taş ocağının merkez ilçe Altınordu Belediyesi tarafından projelendirildiğini söyleyen Gönül, "200 hanenin suyunun karşılandığı, aynı zamanda mahallenin içerisinde olan bir yerdi. Şu anda bu kararla birlikte hem dernek hem de mahalle sakinleri olarak bu kararı çok olumlu bulup sevindik. Çünkü yaşam alanları, taş ocağı iç içe girmiş vaziyetteydi. Tarım arazilerini, su kaynaklarını korumuş oldular" diye konuştu.

“Tarım alanları, su kaynakları, hayvancılık etkilenecek"

ORÇEV Yönetim Kurulu, mahkeme kararına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Mahkeme kararında, yaşanacak ekolojik sorunlardan söz edilmekte. Özellikle su kaynaklarına ve tarım arazilerine dikkat çekilmektedir. Mahkeme kararı şöyle:

Ordu ili Ulubey ilçesi Yukarı Eymür mahallesi sınırları içinde kurulması planlanan 'Andezit Ocağı ve Konkasör Tesisi' için verilen 4 Şubat 2021 tarih ve E. 202120 sayılı ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararının önemli çevresel etkilerinin olacağı; projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, projenin uygulanacağı sahada ve sahanın yakınında bulunan canlı ve bitki çeşitliliğinin, proje sahasının yakınında bulunan yerleşim yerlerinin tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin, proje yakınında bulunan yerleşim yerlerindeki hanelerin faydalandığı tatlı su kaynağının projeden olumsuz etkileneceği; öte yandan proje tanıtım dosyasının yukarıda da değinildiği üzere eksik olduğu ve yeterli teknik-bilimsel gereklilikler doğrultusunda hazırlanmadığı; projenin su kaynaklarına, tarım-orman alanlarına ve yerleşim yerlerine olan mesafesi göz önünde bulundurulduğunda ve projenin olası etkileri dikkate alındığında, bilirkişi raporunda vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından dava konusu idare işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”