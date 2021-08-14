Ordu'da heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelanda yol üzerinden geçmekte olan araçlar son anda kurtuldu. Sağanak yağışların devam ettiği Ünye ilçesinde vatandaşlar hava muhalefetine karşı uyarılırken, ilçenin Elmalık Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen heyelan sonucunda yol araç trafiğine kapandı.

Toprak altında kalmakta son anda kurtulan bazı sürücüler olay yerinden ayrılırken, jandarma ise güvenlik önlemleri aldı. İş makineleri ve ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu ise yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



İlçenin Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan köprü, yüksek kesimlerden gelen dere suları nedeniyle taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı. Ünye İlçe Jandarma ekipleri tarafından köprü üzerinden kontrollü geçiş sağlanırken, olası bir taşkın riskine karşı ise jandarma nöbet tuttu.





