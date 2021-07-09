Ordu'da BBP Kadın Kolları Başkanı'nın ardından bir polis şiddeti daha: Esnafa saldıran 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da kapatma saatini 5 dakika ihlal ettikleri gerekçesiyle bekçiler tarafından uyarılan büfe işletmecisi aile, daha sonra polislerin gelmesiyle birlikte zor kullanılarak ve coplanarak göz altına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan esnaf aile olaydan şikayetçi olunca 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Olay, 7 Temmuz'da gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Bekçiler, işlettikleri büfeyi saat 00.00’da kapatmadıkları gerekçesiyle iş yeri sahibi Merve Uysal Gülay ve eşi Mehmet Gülay'ı uyardı. Büfenin fotoğraflarını çeken bekçilerle çift arasında tartışma çıktı. Bekçilerin çağırdığı polislerce zor kullanılan Merve Uysal Gülay, eşi ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren aile sabah ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. Ailenin büfe güvenlik kamera kayıtlarıyla yaptığı şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Yümlü'nün yine Ünye'de ters kelepçeyle gözaltına alınmasını akıllara getirdi.

Polisler görevden uzaklaştırıldı

Öte yandan, Ordu Valiliği idari soruşturma kapsamında 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz tarihinde saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kolluk kuvvetleriyle bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler yapılarak konu adliyeye intikal ettirilmiştir. Bu olayda 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.