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Optimar Araştırma: Gül aday olursa 50 AKP'li vekil istifa edip, SP'ye geçecek

24 Nisan 2018 14:13

İktidar partisine de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AKP'li milletvekilinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olması durumunda Saadet Partisi'ne geçeceğini iddia etti. Canlı yayında ortaya atılan iddia, programın bir diğer konuğu AKP'li Burhan Kuzu tarafından yalanlandı. Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AKP'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi'ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AKP'li bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı. Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı. Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.

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