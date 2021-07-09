T24 LogoT24 Logo
Haberler

Önüne birden kedi fırlayan motosikletlinin kaza anı kamerada

09 Temmuz 2021 09:43

İstanbul Eyüpsultan’da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi. Yan yatan motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya böyle yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli, park halindeki araçların arasından fırlayan kedi nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden motosikletli yan yattı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kedi ise hızlıca kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

kazamotosikletkuryemoto kuryekedi fırladı

Diğer Videolar

Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı: 5 yaralı

Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Kavga edenlerin üzerine leğenle su dökerek ayırmaya çalıştı

Kars’ta bazı köyler, yaşanan göç nedeniyle viraneye döndü, köyde sadece yaşlılar kaldı: İş yok, gençlerimiz burada durmuyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler Whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor

Günboyu Gazetesi yazarı Fatih Ergin paylaştı: "Selin yıktığı Bozkurt'a gönderilen yardım kolileri Gebze'de 'seçilmişlere' dağıtılıyor"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24