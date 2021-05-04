Online alışverişe de yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, gece saatlerinde yayımlanan genelge ile marketlere getirilen yeni yasaklar hakkında açıklama yaptı. Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikâyet üzerine kontroller yapılmıştır.

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiştir.

Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz.

Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması. Online alışverişler ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil."

"115 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 nisan ayında kırsal alanda 9’u büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 418 operasyon yapılmıştır.

Nisan ayında toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. etkisiz hale getirilen teröristlerden 66’sı PKK/KCK, 49’u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır.

2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi."

"Alpaslan Kuytul şu an gözaltında"

"Öncelikle Alpaslan Kuytul kimdir bunun bilinmesi gerekir. Bu kişi din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ’yü savunan bir kişi. Bu kişi 15 temmuz’u örtmeye çalışan bir kişi.

Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi. Bu provokasyona teravihin evlerde kılınması tavsiyesi ile başladı bu vakıf. Bütün kuralları içinde yaşadığımız salgın kuralları dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler.

Başta Adana ve Antep olmak üzere 40 ayrı noktada bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Alpaslan Kuytul şu an gözaltında."

TIKLAYIN - Tam kapanma sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satılması yasaklandı