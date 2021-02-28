Önce "Yapılmamalı" dedi; "AKP kongresi" yanıtını alınca "O ne yapıyorsa doğrudur" dedi; tartışma çıktı!

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YOL TV'nin AKP'nin kalabalık olduğu eleştirileriyle gündemden düşmeyen kongreleriyle ilgili Ankara Ulus'ta gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir kadın, önce pandemi döneminde kongre yapılmasını eleştirdi, AKP'nin yaptığı söylenince de "O ne yapıyorsa doğrudur" dedi. Kadının bu sözleri genç bir vatandaşın tepkisine neden oldu. İkili arasında tartışma diğer vatandaşlara da sıçradı.

Kadın "AKP çalıyor" diyen genç vatandaşa "AKP sayesinde tok geziyorsunuz" yanıtını verdi. İş yerinin kapalı olduğunu söyleyen ve 12 aydır aç, susuz olduğunu vatandaşa ise kadın "Valla aç, susuz yok" cevabını verdi.