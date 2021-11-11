Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler

“Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum.”

Kaynak: İHA