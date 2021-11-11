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Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler

Dükkâna tekrar gelen dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi

11 Kasım 2021 13:35

İstanbul Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkânında gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkâna tekrar gelen dolandırıcılar, kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi.
 
Arnavutköy’de edinilen bilgiye göre, dükkân içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı.
 
Yaşanan olay ise haberlere yansıyınca dolandırıcılar aynı dükkâna gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı. Parayı bırakan şahıslar, kuruyemişçiden şikâyetçi olmamalarını rica etti.

"Ben korktum, onlar paranın iki katını verip helallik istediler"

Yaşadıklarını anlatan işyeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler” dedi.
 
Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, şunları söyledi:
 
“Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum.”
 
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