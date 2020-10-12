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Önce bir kadını taciz etti; sonra polise kafa attı!

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

12 Ekim 2020 18:35

Bursa'da bir kişi, ATM'den para çeken kadını taciz etti. Aynı kişi daha sonra polis memuruna kafa attı.  Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. Görüntülere göre ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın arkasından gelen bir kişi genç kadına arkasından çarparak taciz etti.

Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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