Ömer Halisdemir'in kardeşi AKP milletvekili aday adayı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vuran şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Soner Halisdemir, AKP İl Başkanlığı'nda, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazıldığını ve oyunlar oynandığını söyledi.