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Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi Atlas Sineması'nda

10 Temmuz 2021 12:59

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin simge isimlerinden astsubay Ömer Halisdemir'in hayatı 'Ben Ömer' adıyla belgesel oldu.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin belgesel seçkisinde 'En İyi Belgesel' seçilen belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç yaptı. Belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak.

Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak.

Belgesel hakkında

Belgeselde, Halisdemir’in evinde taziye mesajları sürerken gerçekleştirilen röportajlar ile, içeriğe uygun olarak drama canlandırmaları yer alıyor. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaparken; Ben Ömer’in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın’ın imzası bulunuyor.
“Ömer Halisdemir’in en büyük hayali neydi, ölümünden sonra hayali nasıl gerçekleşti?”; “Şehit olduğu gün neden babasına telefonda ne söyledi?”; “iki gül hikâyesi neydi?”; “Operasyonlara neden hep sazını götürürdü, en çok hangi türküleri çalar, söylerdi?” gibi sorular Ben Ömer belgeselinde yanıt buluyor.
Ben Ömer” Belgesel Film Gösterimi:
Yer: Atlas Sineması
Tarih: 14 Temmuz 2021, Çarşamba
Saat: 19.00 İkram
20.00 İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın konuşmaları
TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’un hitapları
Belgesel Film Gösterimi
Kapanış

tskmustafa şentopali yerlikayabelgeselömer halisdemir15 temmuz 2016

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