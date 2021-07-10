Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi Atlas Sineması'nda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin simge isimlerinden astsubay Ömer Halisdemir'in hayatı 'Ben Ömer' adıyla belgesel oldu.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin belgesel seçkisinde 'En İyi Belgesel' seçilen belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç yaptı. Belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak.

Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak.

Belgesel hakkında

Belgeselde, Halisdemir’in evinde taziye mesajları sürerken gerçekleştirilen röportajlar ile, içeriğe uygun olarak drama canlandırmaları yer alıyor. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaparken; Ben Ömer’in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın’ın imzası bulunuyor.

“Ömer Halisdemir’in en büyük hayali neydi, ölümünden sonra hayali nasıl gerçekleşti?”; “Şehit olduğu gün neden babasına telefonda ne söyledi?”; “iki gül hikâyesi neydi?”; “Operasyonlara neden hep sazını götürürdü, en çok hangi türküleri çalar, söylerdi?” gibi sorular Ben Ömer belgeselinde yanıt buluyor.

Ben Ömer” Belgesel Film Gösterimi:

Yer: Atlas Sineması

Tarih: 14 Temmuz 2021, Çarşamba

Saat: 19.00 İkram

20.00 İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın konuşmaları

TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’un hitapları

Belgesel Film Gösterimi

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