Ömer Çelik'ten Berat Albayrak açıklaması: Cumhurbaşkanımız kendi takdirini kamuoyu ile paylaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, Instagram hesabından paylaştığı "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklama eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi sonrasında toplanan AKP yönetimi, Türkiye'nin kilitlendiği krizin toplantı gündeminde olmadığını açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir, MYK'nın konusu değil" diyerek söz konusu istifa ile ilgili açıklama yapmadı.