"Ölürsem, kanserden değil adaletsizlikten öldü deyin" demişti; Cumartesi Anneleri, Kiraz Şahin'i andı

1996 yılında kaybedilen eşi İsmail Şahin ve tüm kayıplar için mücadele eden Cumartesi Anneleri’nden Kiraz Şahin, vefatının 6. yılında Cumartesi Anneleri tarafından hazırlanan bir video ile anıldı.

Hazırlanan video "Eğer ölürsem, kanserden değil adaletsizlikten öldü deyin" diyen Kiraz Şahin mücadele arkadaşımız Kiraz Şahin'i aramızdan ayrılışının 6. yılında özlemle anıyoruz" ifadeleriyle Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

27 Şubat 2015’te akıbetini sorduğu eşi İsmail Şahin’den bir haber alamadan yaşamını yitiren Kiraz Şahin, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.