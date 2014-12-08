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Ölümünün 34. yılında John Lennon; Barışı umut etmek naiflik midir?

08 Aralık 2014 12:08

"The Beatles’ın efsaneni solisti John Lennon’ın 8 Aralık 1980’de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mark David Chapman tarafından New York’taki dairesinin önünde vurularak öldürülmesinin üzerinden 34 yıl geçti. Eşi Yoko Ono ile birlikte Vietnam Savaşı’na dikkat çekmek için kampanyalar düzenleyen katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla barışa çağıran John Lennon milyonları peşinden sürüklemeyi başarmıştı. “Hayır dünyayı özgürlük kurtarmayacak, Herkes tek bir dine inanırsa dünya kurtulmayacak, Teknolojiden çıldıracak hale gelirsek dünya kurtulmayacak, Eğer şimdi toplanıp dünyanın en zarar verici patlayıcısı üstünde çalışıp beyaz sarayı havaya uçurursak dünyada hiç bir şey değişmeyecek. Çünkü dünyada eksik olan tek bir şey var, AŞK”

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