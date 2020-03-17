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Ölüm orucundaki Mustafa Koçak'ın avukatı: 5 gün boyunca işkence edilmiş; başına kelepçe takılmış

17 Mart 2020 16:47

İtirafçı B.E’nin verdiği ifadeler nedeniyle, öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alanlara “Silah temin etmek” ve “Anayasal düzeni bozmak” iddiasıyla 11 Temmuz 2019 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve ölüm orucu eylemi yapan Mustafa Koçak’ın avukatı Ezgi Çakır, Koçak’ın zorla müdahale için hastanede bulunduğu sırada işkence ve zorla müdahaleye maruz kaldığını söyledi. 

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile avukatı Ezgi Çakır aracılığıyla ölüm orucundaki Mustafa Koçak’a işkence ve zorla müdahale edildiğini duyurdu.

Av. Ezgi Çakır, Mustafa Koçak ile görüşmesinin ardınlar yaptığı açıklamada, Koçak’ın tuvalete götürülmediğini, altının temizlenmediğini, zorla müdahale sırasında kollarına 8 kelepçe ile serumu dişleriyle söktüğü için başına da kelepçe takıldığını aktardı.

Çakır, Koçak’a zorla müdahale uygulandığı sırada anüsüne cop sokularak sık sık hakaret ve küfürlerle tacizin devam ettiğini duyurdu.

Mustafa Koçak, ölüm orucunun 255. gününde zorla müdahale için hastaneye kaldırılmıştı. 

 

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