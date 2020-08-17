Ölüm orucundaki avukatlar için yapılan eyleme katılan Menderes Samancılar, Ebru Timtik'in mesajını okudu: Havalandırma hakkı yok

Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için İstanbul’da yapılan eyleme katılan Eşber Yağmurdereli, Adalet Bakanı’na “Hiçbirimiz bu utancın bir parçası olmak istemiyoruz” diyerek seslendi. DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven ise, “Bir araya gelerek daha çok ses çıkarmalıyız. Devlete bu sesi duyurmalıyız” dedi. Ölüm orucundaki isimlerden Ebru Timtik, eyleme bir mesaj gönderdi. Gazeteci Zeynep Kuray'ın Twitter'da paylaştığı videoya göre Timtik’in mesajını sanatçı Menderes Samancılar okudu.

Timtik, mesajında şunları dile getirdi: “Havalandırma hakkı yok. Hapishanede hücre hapsinde olanlar dahi 1 saat çıkar. Açık hava yaşamsal bir ihtiyaçtır. Biz burada pencereyi bile açamıyoruz. Bir pervane var, cereyanlı hava üfürüyor bize. Tepemizde klimalar sürekli ses. Hava kupkuru. Temizlik için kimyasallar artık rahatsız ediyor. Günde defalarca hemşire, doktor, gardiyan gelip konuşturuyorlar. Boğazımın ağrısı hiç geçmiyor artık. Konuştukça acı veriyor. Jandarma sizin girdiğiniz camlı kapının ardında duruyor. 24 saat göz gözeyiz. Cımbız, ayna, tırnak makası yok, içeri almamışlar. Hapishanede çok rahatmışım. Sevgiler.” Mesajı paylaşmasının ardından tek taleplerinin Timtik ve Ünsal’ın ölmemesi olduğunu söyleyen Samancılar, avukatların adil yargılanma haklarının sağlanması çağrısında bulundu.

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu, adil yargılama talebiyle 5 Nisan’dan bu yana ölüm orucunda olan ve Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporuna rağmen tahliye edilmeyen avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumuna dikkat çekti. Timtik’in bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamaya, her iki ismin aileleri ve meslektaşlarının yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Leyla Güven, avukat-yazar Eşber Yağmurdereli, sanatçı Menderes Samancılar, HDP İstanbul İl Örgütü Eşbaşkanı Elif Bulut, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube Eşbaşkanı Arzu Eylem Kayaoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

“Adalet sağlansın, Ebru ve Aytaç yaşasın" pankartının açıldığı eylemde, Timtik ve Ünsal’ın fotoğraflarının olduğu dövizler taşınıp, sık sık “Ebru Aytaç yaşasın” ve “Devrimci avukatlar onurumuzdur” sloganları atıldı.